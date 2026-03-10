Скидки
Масвидаль: Чимаев не так уж и хорош, он проиграл Камару Усману

Масвидаль: Чимаев не так уж и хорош, он проиграл Камару Усману
Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о действующем чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Чимаев… Он смотрелся великолепно в бою с дю Плесси, но я не думаю, что он так уж хорош, если честно. Посмотрите бой с Усманом, Усман – полусредневес, он принял бой на 11-дневном уведомлении.

Я посчитал, что Чимаев проиграл тот бой. Он выиграл первый раунд, проиграл второй и третий, в которых провёл не так уж много тейкдаунов. Он не нанёс больше ударов. Я убеждён в том, что Усман выиграл», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

Царукян объяснил, почему намеренно не приглашает Чимаева на свои выступления

Раунтри, Чимаев и Царукян на совместной тренировке

