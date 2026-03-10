Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кайо Борральо вошёл в топ-5 среднего веса UFC после победы над де Риддером

Кайо Борральо вошёл в топ-5 среднего веса UFC после победы над де Риддером
Комментарии

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в среднем весе (до 84 кг).

Бразилец Кайо Борральо, на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США) победивший единогласным судейским решением нидерландца Ренье де Риддера, вошёл в топ-5 дивизиона.

Рейтинг среднего веса UFC (топ-10):

Чемпион – Хамзат Чимаев (ОАЭ)
1. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).
2. Нассурдин Имавов (Франция).
3. Шон Стрикленд (США).
4. Исраэль Адесанья (Нигерия).
5. Кайо Борральо (Бразилия).
6. Брендан Аллен (США).
7. Энтони Эрнандес (США).
8. Ренье де Риддер (Нидерланды).
9. Роберт Уиттакер (Австралия).
10. Джаред Каннонье (США).

Материалы по теме
Кайо Борральо победил Ренье де Риддера на UFC 326

Борральо вместе с сыном готовится к бою с Имавовым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android