Кайо Борральо вошёл в топ-5 среднего веса UFC после победы над де Риддером

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в среднем весе (до 84 кг).

Бразилец Кайо Борральо, на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США) победивший единогласным судейским решением нидерландца Ренье де Риддера, вошёл в топ-5 дивизиона.

Рейтинг среднего веса UFC (топ-10):

Чемпион – Хамзат Чимаев (ОАЭ)

1. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).

2. Нассурдин Имавов (Франция).

3. Шон Стрикленд (США).

4. Исраэль Адесанья (Нигерия).

5. Кайо Борральо (Бразилия).

6. Брендан Аллен (США).

7. Энтони Эрнандес (США).

8. Ренье де Риддер (Нидерланды).

9. Роберт Уиттакер (Австралия).

10. Джаред Каннонье (США).

Материалы по теме Кайо Борральо победил Ренье де Риддера на UFC 326

Борральо вместе с сыном готовится к бою с Имавовым