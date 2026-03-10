Макс Холлоуэй опубликовал пост после поражения в реванше с Оливейрой
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй опубликовал пост после поражения в реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой, состоявшемся на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США).
UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра (W)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Макс Холлоуэй
«Самые высокие вершины и самые глубокие падения. Вечер субботы не стал моим. Хотел бы извиниться перед моей семьёй, друзьями и фанатами, которых я подвёл. Уважение Оливейре, он сделал свою работу. Ничего, кроме высокого класса. Никаких сторонних оправданий, их никогда не будет. Я уже оказывался в такой ситуации и знаю, что нужно сделать, чтобы вернуться туда, где я хочу быть. Мы далеки от конца. Увидимся на вершине, ребята», — написал Холлоуэй в социальных сетях.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2026
-
13:22
-
12:38
-
11:37
-
10:25
-
09:24
-
00:32
- 9 марта 2026
-
23:58
-
22:55
-
21:41
-
20:27
-
19:36
-
18:54
-
17:19
-
16:53
-
15:57
-
14:43
-
13:34
-
12:37
-
11:34
-
10:40
-
09:56
-
00:05
- 8 марта 2026
-
23:02
-
22:17
-
21:08
-
19:44
-
18:13
-
17:35
-
16:38
-
15:45
-
14:23
-
13:46
-
13:08
-
12:36
-
12:21