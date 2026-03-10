Скидки
Макс Холлоуэй опубликовал пост после поражения в реванше с Оливейрой

Макс Холлоуэй опубликовал пост после поражения в реванше с Оливейрой
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй опубликовал пост после поражения в реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой, состоявшемся на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра (W)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Макс Холлоуэй

«Самые высокие вершины и самые глубокие падения. Вечер субботы не стал моим. Хотел бы извиниться перед моей семьёй, друзьями и фанатами, которых я подвёл. Уважение Оливейре, он сделал свою работу. Ничего, кроме высокого класса. Никаких сторонних оправданий, их никогда не будет. Я уже оказывался в такой ситуации и знаю, что нужно сделать, чтобы вернуться туда, где я хочу быть. Мы далеки от конца. Увидимся на вершине, ребята», — написал Холлоуэй в социальных сетях.

