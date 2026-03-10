Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Дмитрий Бивол сразится с Михаэлем Айфертом 23 мая в Египте

Инсайдер: Дмитрий Бивол сразится с Михаэлем Айфертом 23 мая в Египте
Комментарии

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол выступит на боксёрском турнире, который состоится 23 мая в Гизе (Египет), сообщает обогреватель Дэн Рафаэль.

Соперником россиянина станет обязательный претендент по линии IBF немец Михаэль Айферт.

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем. Всего на его счету 13 побед и одно поражение.

Ранее Бивол рассказал, что думает о наличии поражения в своём рекорде.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бивол рассказал, что думает о наличии поражения в своём рекорде

Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android