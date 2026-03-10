Инсайдер: Дмитрий Бивол сразится с Михаэлем Айфертом 23 мая в Египте

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол выступит на боксёрском турнире, который состоится 23 мая в Гизе (Египет), сообщает обогреватель Дэн Рафаэль.

Соперником россиянина станет обязательный претендент по линии IBF немец Михаэль Айферт.

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем. Всего на его счету 13 побед и одно поражение.

Ранее Бивол рассказал, что думает о наличии поражения в своём рекорде.

Материалы по теме Эксклюзив Бивол рассказал, что думает о наличии поражения в своём рекорде

Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг