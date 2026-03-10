Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликован официальный постер к турниру UFC 327: Прохазка — Ульберг

Опубликован официальный постер к турниру UFC 327: Прохазка — Ульберг
Комментарии

Опубликован официальный постер к турниру по смешанным единоборствам UFC 327, который состоится 12 апреля в Майами (США).

Фото: UFC Eurasia

В главном бою экс-чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка сразится за вакантный титул с австралийцем Карлосом Ульбергом.

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван проведёт защиту титула против японца Тацуро Тайры.

Также в рамках турнира непобеждённый российский боец полутяжёлого веса Азамат Мурзаканов встретится с бразильцем Пауло Костой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бадаев рассказал, кто победит в титульном бою UFC Прохазка — Ульберг

Бывший чемпион UFC Иржи Прохазка выполнил присед с 200-килограммовой штангой

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android