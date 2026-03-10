Опубликован официальный постер к турниру UFC 327: Прохазка — Ульберг

Опубликован официальный постер к турниру по смешанным единоборствам UFC 327, который состоится 12 апреля в Майами (США).

Фото: UFC Eurasia

В главном бою экс-чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка сразится за вакантный титул с австралийцем Карлосом Ульбергом.

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван проведёт защиту титула против японца Тацуро Тайры.

Также в рамках турнира непобеждённый российский боец полутяжёлого веса Азамат Мурзаканов встретится с бразильцем Пауло Костой.

