Опубликован официальный постер к турниру UFC 327: Прохазка — Ульберг

Опубликован официальный постер к турниру по смешанным единоборствам UFC 327, который состоится 12 апреля в Майами (США).
Фото: UFC Eurasia
В главном бою экс-чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка сразится за вакантный титул с австралийцем Карлосом Ульбергом.
В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван проведёт защиту титула против японца Тацуро Тайры.
Также в рамках турнира непобеждённый российский боец полутяжёлого веса Азамат Мурзаканов встретится с бразильцем Пауло Костой.
