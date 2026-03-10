Скидки
Хорхе Масвидаль оценил шансы Стрикленда в бою с Чимаевым

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

«Я не думаю, что он побьёт Стрикленда. Я бы поставил дом на Стрикленда в этом бою. И, более того, я считаю, что Чимаев не будет драться с ним, потому что они много тренировались вместе. Если хотите увидеть то, насколько я серьёзен, чёрт, я поставлю $ 100 тыс., вот насколько я уверен в том, что Стрикленд побьёт его», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

Шону Стрикленду 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2014 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и семь поражений.

