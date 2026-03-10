Скидки
Пэдди Пимблетт отреагировал на анонс боя Топурия — Гэтжи

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал анонс поединка за титул между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«У меня есть ощущение, что Джастин может сотворить сенсацию и удивить всех. Это кулачный бой, где все может качнуться в любую сторону, любой может победить любого, но на турнире у Белого дома у него, вероятно, будет больше мотивации на победу», – сказал Пимблетт на своём канале в YouTube.

Ранее о поединке Гэтжи – Топурия высказался Арман Царукян.

Комментарии
