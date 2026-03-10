Топурия заявил, что Махачев отказался от боя в Белом доме за день до объявления карда

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия заявил, что обладатель титула в полусреднем весе Ислам Махачев отказался от боя с ним в Белом доме за день до объявления карда.

«Ислам снова придумывает оправдание. На этот раз это травма. Я всегда знал, что буду участвовать в турнире в Белом доме. Даже когда UFC в какой-то момент сказала мне, что не рассчитывает на меня в этом событии, знал, что это часть переговоров.

Когда мне наконец сказали, что я буду в карде Белого дома, они упомянули Ислама, и я ни секунды не колебался, соглашаясь на этот бой. Хотя бой ещё не был официально подтверждён, кард Белого дома должен был быть объявлен на следующий день. Когда я проснулся, узнал, что Ислам получил травму.

И тут появился Джастин Гэтжи. Снова кто-то другой, кто заплатит за побег Ислама. Их менеджер — сука и к тому же уродлив до чёртиков. Джастин, увидимся в Белом доме. Я не из тех, кто унижает людей. Это будет быстро. Когда ты проснёшься, всё уже будет кончено», — написал Топурия в социальной сети Х.