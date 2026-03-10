Видео: Мовсар Евлоев тренируется с Алвесом перед боем с Мёрфи

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев провёл тренировку с 42-летним бразильским атлетом Тиагу Алвесом перед поединком с британским бойцом и четвёртым номером рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) британцем Лероном Мёрфи.

Мовсар не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда на турнире UFC 310 единогласным решением судей он одержал победу в поединке с экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом.

Лерону Мёрфи 34 года. Британец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одна ничья. Лерон свой последний бой с Аароном Пико провёл в августе 2025 года, победив нокаутом в первом раунде.