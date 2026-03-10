Скидки
Царукян вылетел из рейтинга P4P UFC. Махачев по-прежнему лучший. Оливейра вошёл в топ-12

Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) после прошедшего крупного номерного турнира UFC 326 обновил рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Российский боец Арман Царукян, находившийся ранее на 15-й строчке.

Рейтинг рound for pound UFC:

1Ислам Махачев
2Илия Топурия
3Хамзат Чимаев
4Александр Волкановски
5Алекс Перейра
6Пётр Ян
7Том Аспиналл (поднялся на одну позицию)
8Мераб Двалишвили (опустился на одну позицию)
9Александр Пантожа
10Джошуа Ван (поднялся на одну позицию)
11Дрикус дю Плесси (поднялся на одну позицию)
12Чарльз Оливейра (вошёл в ретйинг)
13Магомед Анкалаев
14Джек Делла Маддалена
15Макс Холлоуэй (опустился на пять позиций)
Топурия заявил, что Махачев отказался от боя в Белом доме за день до объявления карда
