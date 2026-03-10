Царукян вылетел из рейтинга P4P UFC. Махачев по-прежнему лучший. Оливейра вошёл в топ-12
Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) после прошедшего крупного номерного турнира UFC 326 обновил рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Российский боец Арман Царукян, находившийся ранее на 15-й строчке.
Рейтинг рound for pound UFC:
|1
|Ислам Махачев
|2
|Илия Топурия
|3
|Хамзат Чимаев
|4
|Александр Волкановски
|5
|Алекс Перейра
|6
|Пётр Ян
|7
|Том Аспиналл (поднялся на одну позицию)
|8
|Мераб Двалишвили (опустился на одну позицию)
|9
|Александр Пантожа
|10
|Джошуа Ван (поднялся на одну позицию)
|11
|Дрикус дю Плесси (поднялся на одну позицию)
|12
|Чарльз Оливейра (вошёл в ретйинг)
|13
|Магомед Анкалаев
|14
|Джек Делла Маддалена
|15
|Макс Холлоуэй (опустился на пять позиций)
