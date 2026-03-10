Царукян вылетел из рейтинга P4P UFC. Махачев по-прежнему лучший. Оливейра вошёл в топ-12

Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) после прошедшего крупного номерного турнира UFC 326 обновил рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Российский боец Арман Царукян, находившийся ранее на 15-й строчке.

Рейтинг рound for pound UFC: