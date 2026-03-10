Скидки
Сосулин выразил надежду, что в 2026 году подерётся за звание чемпиона мира

Комментарии

Российский боксёр Павел Сосулин (12-0, КО 6) высказался в преддверии поединка с австралийцем Виктором Нагбе (12-2, КО 6), который пройдёт 12 марта в Санкт-Петербурге на турнире WINLINE.IBA.PRO 15.

«Мне удаётся стабильно проводить поединки раз в три-четыре месяца, а бывает и чаще. Я нахожусь в статусе обязательного претендента. Надеюсь, в этом году мне удастся подраться за звание чемпиона мира. Поэтому стараюсь всегда держать себя в форме и быть наготове.

Бой с Нагбе как раз позволит мне быть в форме. Но ни в коем случае нельзя недооценивать Нагбе. Это крепкий парень с силовым боксом. Настраиваюсь на конкурентный бой. Тем более, буду боксировать дома. Это дополнительная ответственность. Приложу максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков», — приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

