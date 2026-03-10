Скидки
«Однажды получишь то, о чём просил». Махачев ответил на обвинения Топурии

Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на обвинения непобеждённого 29-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузина Илии Топурии в срыве поединке в Белом доме.

«Мы оба знаем, кто здесь струсил. Ты можешь прикрывать свою трусость мерзкими твитами, но не волнуйся, однажды ты получишь то, о чём просил! И твоему толстому менеджеру не нужно просить миллиарды, чтобы сразиться со мной, мы сделаем это бесплатно», — написал Махачев в социальной сети Х.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Ислам выбыл на неопределённый срок из-за травмы руки.

