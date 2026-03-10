Скидки
Чемпион АСА Кондратьев: надеюсь, теперь я не в антирекорде лиги по подписчикам

31-летний российский боец и чемпион в наилегчайшем весе промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Анатолий Кондратьев высказался о своей популярности в социальных сетях.

«Да, и у меня после завоевания пояса прибавилось около 2,5 тысяч подписчиков. Надеюсь, теперь я не в антирекорде АСА. Они закидывали там что-то вроде антирекорда по подписчикам, там был в пятёрке (смеётся)», — сказал Кондратьев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.

На счету российского бойца 13 побед, из которых семь одержаны досрочно (пять — нокаутом и две — сабмишенами). Шесть раз он выигрывал решением. Анатолий потерпел четыре поражения (два сабмишеном, одно нокаутом и одно решением).

