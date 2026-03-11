Скидки
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед грэпплинг-схваткой

Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик, на котором второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян и 25-летний британо-российский боец и бывший представитель промоушена Даны Уайта Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед своей грэпплинг-схваткой.

Встреча двух атлетов состоится на турнире Hype Fighting: Brazil 11 марта.

Мокаев согласился на бой за два дня до события, заменив Джорджио Пулласа. Реванш с американцев Арман проведёт позже в промоушене Real American Freestyle (RAF), где и состоялась их скандальная схватка.

Ранее промоушен UFC обновил рound-for-pound, убрав россиянина из 15 лучших.

Царукян вылетел из рейтинга P4P UFC. Махачев по-прежнему лучший. Оливейра вошёл в топ-12
