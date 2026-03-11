Чемпион АСА Кондратьев вспомнил о том, как ему приходилось драться в школе

31-летний российский боец и чемпион в наилегчайшем весе промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Анатолий Кондратьев рассказал о своей юности.

«Чтобы я прямо начал заниматься боксом, то это где-то в 15 лет. Но в целом он присутствовал в жизни. Просто у нас так получалось, что мы с пятого класса ходили в школу в посёлок. И я помню, как уже 3 сентября мне приходилось драться 8 на 8 на поляне в лесу. И для меня это было так дико. Так что бокс уже тогда присутствовал в жизни. Если бы я тогда занимался уже, то, конечно, исходы были бы другими. А так и проигрывал», — сказал Кондратьев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.