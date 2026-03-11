Скидки
«Изначально пошёл на пауэрлифтинг». Кондратьев рассказал, как попал в бокс

«Изначально пошёл на пауэрлифтинг». Кондратьев рассказал, как попал в бокс
Комментарии

31-летний российский боец и чемпион в наилегчайшем весе промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Анатолий Кондратьев рассказал, как попал в бокс.

«В 15 лет, когда поступил в железнодорожный техникум в Нижнем Новгороде, то начал заниматься боксом. Причём так интересно получилось, что я изначально пошёл на пауэрлифтинг. Через месяц сказали, что нужно сдать какие-то анализы, сделать кардиограмму. И по ней оказалось, что мне нельзя заниматься пауэрлифтингом. И я выхожу оттуда, смотрю, висит на двери объявление о наборе в секцию бокса. И я подумал, пойду на бокс. Там кардиограмма не нужна была (смеётся). И начал заниматься», — сказал Кондратьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

