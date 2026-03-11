Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Новый чемпион АСА Кондратьев рассказал о своей самой значимой покупке

Новый чемпион АСА Кондратьев рассказал о своей самой значимой покупке
Комментарии

31-летний российский боец и чемпион в наилегчайшем весе промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Анатолий Кондратьев рассказал о своей самой значимой покупке.

«Самая значимая, наверное, машина. Сейчас я хочу квартиру в Нижнем Новгороде, пытаюсь копить, но цена растёт с каждым годом. Поэтому немножко не успеваю. Но если даст бог, то в этом году возьму квартиру», — сказал Кондратьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

На счету российского бойца 13 побед, из которых семь одержаны досрочно (пять — нокаутом и две — сабмишенами). Шесть раз он выигрывал решением. Анатолий потерпел четыре поражения (два сабмишеном, одно нокаутом и одно – решением).

Материалы по теме
Из деревни на 100 человек — к поясу АСА. Говорим с Кондратьевым, начинавшим с драк в лесу
Эксклюзив
Из деревни на 100 человек — к поясу АСА. Говорим с Кондратьевым, начинавшим с драк в лесу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android