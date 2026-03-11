Новый чемпион АСА Кондратьев рассказал о своей самой значимой покупке

31-летний российский боец и чемпион в наилегчайшем весе промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Анатолий Кондратьев рассказал о своей самой значимой покупке.

«Самая значимая, наверное, машина. Сейчас я хочу квартиру в Нижнем Новгороде, пытаюсь копить, но цена растёт с каждым годом. Поэтому немножко не успеваю. Но если даст бог, то в этом году возьму квартиру», — сказал Кондратьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

На счету российского бойца 13 побед, из которых семь одержаны досрочно (пять — нокаутом и две — сабмишенами). Шесть раз он выигрывал решением. Анатолий потерпел четыре поражения (два сабмишеном, одно нокаутом и одно – решением).