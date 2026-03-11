Чемпион АСА Кондратьев: для меня наследие — это финансовая составляющая

31-летний российский боец и чемпион в наилегчайшем весе промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Анатолий Кондратьев высказался о роли своего наследия в смешанных единоборствах.

«Сейчас я в сторону UFC не смотрю. Я же в целом здесь, чтобы зарабатывать деньги. И если в России буду хорошо зарабатывать… Я, в принципе, и сейчас неплохо получаю. Вот люди говорят о наследии. Для меня наследие это больше финансовая составляющая, а не какие-то там супердостижения. Для меня наследие это то, что я детям смогу после себя оставить», — сказал Кондратьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.