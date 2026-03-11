Кондратьев: Царукян заборет Топурию, поэтому Илия не принимает этот бой

31-летний российский боец и чемпион в наилегчайшем весе промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Анатолий Кондратьев высказался о сорванном поединке между непобеждённым действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузином Илией Топурией и чемпионом в полусреднем весе Исламом Махачевым на турнире UFC в Белом доме.

«Не думаю, что Топурия поднимется в 77 кг, ну а Ислам не спустится уже в 70 кг. Я бы посмотрел бой Топурии и Царукяна, это было бы интересно. Но я думаю, Арман заборет его, поэтому Илия этот поединок не принимает», — сказал Кондратьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.