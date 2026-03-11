Скидки
Ронда Роузи и Джина Карано провели битву взглядов перед боем на турнире компании MVP

Ронда Роузи и Джина Карано провели битву взглядов перед боем на турнире компании MVP
В ночь с 10 на 11 марта мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоялась битва взглядов перед женским поединком в смешанных единоборствах между 39-летней Рондой Роузи и 43-летней Джиной Карано. Бой между Роузи и Карано пройдёт в ночь с 16 на 17 мая мск в рамках турнира, организованного промоутерской компанией боксёра-блогера Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP).

В соглавном поединке бойцовского вечера, организованного промоутерской компанией Джейка Пола Most Valuable Promotions в Лос-Анджелесе, встретятся Фрэнсис Нганну и Филипе Линс.

Видео: Роузи и Карано провели первую битву взглядов перед боем

