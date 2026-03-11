«Заслуживаешь $ 30 млн». Нганну поддержал Джонса в конфликте с UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну выступил в поддержку бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Джона Джонса, который оказался в центре конфликта с руководством промоушена из-за непопадания на турнир в Белом доме.

«Вчера было очень интересно наблюдать за развитием этой истории. Мне есть что сказать, но пока, Джонни, если тебе удастся освободиться, дай мне знать. Ты заслуживаешь этих 30 с лишним миллионов долларов после всего, что сделал для спорта, и они должны расстелить для тебя КРАСНУЮ дорожку», — написал Нганну в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, Джонс потребовал освободить его от контракта после того, как глава UFC Дана Уайт заявил, что боец никогда всерьёз не рассматривался для участия в историческом событии 14 июня. Уайт также упомянул о проблемах со здоровьем 38-летнего Джонса, включая артрит и необходимость замены тазобедренного сустава.