Менеджер Бивола назвал три его следующих боя

Менеджер Бивола назвал три его следующих боя
Менеджер объединённого чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола Вадим Корнилов раскрыл планы своего клиента на ближайшие поединки. Слова Корнилова приводит инсайдер Дэн Рафаэль в своём аккаунте в социальной сети Х.

После обязательной защиты титула IBF с немцем Михаэлем Айфертом 23 мая в Египте Бивол нацелен на третий бой с соотечественником Артуром Бетербиевым. Соперники обменялись победами в двух первых поединках.

Далее россиянин рассматривает несколько вариантов: реванш с мексиканцем Саулем Альваресом, бой с американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесом или поединок за чемпионский титул в первом тяжёлом весе.

