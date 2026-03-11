Скидки
Роузи — о переходе UFC на Paramount: им нужно спасать себя. Я здесь, чтобы стать их героем

Роузи — о переходе UFC на Paramount: им нужно спасать себя. Я здесь, чтобы стать их героем
Бывшая чемпионка UFC 39-летняя американка Ронда Роузи раскритиковала нынешнее состояние промоушена после перехода на стриминговый сервис Paramount+.

На пресс-конференции, посвящённой её возвращению в ММА в рамках турнира MVP, который пройдёт в ночь с 16 на 17 мая мск на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе, Роузи заявила, что организация больше не заинтересована в проведении лучших боёв.

«Дело больше не в том, чтобы показывать лучшие бои. Теперь, когда бразды правления забрали у Даны [Уайта], компания стала едва узнаваемой. Им нужно спасать себя, и, к счастью, я здесь, чтобы стать их героем», — заявила Роузи.

