Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я похудел на 18 кг». Менеджер Илии Топурии ответил Исламу Махачеву

«Я похудел на 18 кг». Менеджер Илии Топурии ответил Исламу Махачеву
Комментарии

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии Малки Кава отреагировал на слова Ислама Махачева, который в перепалке в соцсетях назвал его «толстым».

Ранее Махачев в ответ на обвинения Топурии в срыве боя на турнире в Белом доме написал: «Твоему толстому менеджеру не нужно просить миллиарды за бой со мной, мы сделаем это бесплатно».

Кава с юмором ответил на это в социальной сети X.

«Чёрт, я похудел на 18 кг. Почему Али до сих пор называет меня толстым?» — написал Кава, имея в виду менеджера Махачева Али Абдель-Азиза.

Напомним, Махачев не сможет выступить на турнире UFC Freedom 250, который пройдёт 14 июня на лужайке Белого дома, из-за травмы руки. Главным событием вечера станет бой Топурии с Джастином Гэтжи.

Сейчас читают:
Махачева и Джонса прокатили мимо Белого дома? Разбираемся в ситуации
Махачева и Джонса прокатили мимо Белого дома? Разбираемся в ситуации
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android