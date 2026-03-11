«Я похудел на 18 кг». Менеджер Илии Топурии ответил Исламу Махачеву

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии Малки Кава отреагировал на слова Ислама Махачева, который в перепалке в соцсетях назвал его «толстым».

Ранее Махачев в ответ на обвинения Топурии в срыве боя на турнире в Белом доме написал: «Твоему толстому менеджеру не нужно просить миллиарды за бой со мной, мы сделаем это бесплатно».

Кава с юмором ответил на это в социальной сети X.

«Чёрт, я похудел на 18 кг. Почему Али до сих пор называет меня толстым?» — написал Кава, имея в виду менеджера Махачева Али Абдель-Азиза.

Напомним, Махачев не сможет выступить на турнире UFC Freedom 250, который пройдёт 14 июня на лужайке Белого дома, из-за травмы руки. Главным событием вечера станет бой Топурии с Джастином Гэтжи.