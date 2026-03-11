Кормье — о редких боях Джонса: он зарабатывает столько, что может себе это позволить

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о том, почему экс-чемпион UFC в двух весовых категориях и его соотечественник Джон Джонс редко выходит в октагон.

«С 2016 года он провёл всего восемь боёв. Это очень немного. Это говорит о том, что он зарабатывает столько денег, что может позволить себе так не драться», — заявил Кормье в видео для своего официального YouTube-канала.

Джону Джонсу 38 лет. Американец становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). Объявил о завершении карьеры в 2025 году.