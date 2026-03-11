Жанибека Алимханулы лишили титула IBF

Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы лишён чемпионского пояса Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе.

Причиной решения стала невозможность проведения обязательной защиты титула на фоне отстранения спортсмена за допинг. Алимханулы сдал положительную пробу на мельдоний и отстранён от соревнований со 2 декабря 2025 года. При этом Всемирная боксёрская организация (WBO) ранее сохранила за ним свой чемпионский титул.

«Сегодня, буквально час назад пришло решение от IBF. Как мы знаем, организация IBF имеет жёсткие правила, на которые они ссылаются в своём письме. Согласно их письму, Жанибек Алимханулы отстранён до 2 декабря 2026 года, также по их правилам любой чемпион в любой весовой категории должен защищать свой пояс в течение девяти месяцев, то есть Жанибек должен защитить его до 4 июля 2026 года.

В связи со сложившимися обстоятельствами 5 марта 2026 года советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным немедленно», — написал президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков в социальных сетях.

Функционер добавил, что сложившаяся ситуация стала большим уроком для команды боксёра, однако выразил уверенность, что Алимханулы вернётся на ринг в этом году и сможет завоевать все четыре мировых пояса. По его словам, командой спортсмена будет подана апелляция.