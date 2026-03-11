Скидки
Сланов дал прогноз на бой Бивола и Айферта

Комментарии

Российский тренер Виталий Сланов поделился ожиданиями от поединка между объединённым чемпионом в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом. Бой пройдёт 23 мая в Египте в андеркарде вечера бокса с участием Александра Усика.

«Никакого апсета тут быть не может. Команда Бивола показывает тренировки. Он в отличной форме. Простой, конечно, никому на пользу не идёт. Но класс высочайший. Не думаю, что немец создаст проблем. Бой, конечно, даст, но апсета не будет. У Бивола высочайший класс. Уверен, Дмитрий выиграет с огромным преимуществом. Либо во второй половине закончит всё досрочно», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

