Фрэнсис Нганну и Филипе Линс провели битву взглядов перед боем на турнире компании MVP

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась церемония битвы взглядов перед турниром по смешанным единоборствам, который организует промоушен Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) при партнёрстве с Netflix.

В соглавном бою вечера встретятся бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну и бразилец Филипе Линс. Главным событием турнира станет поединок между Рондой Роузи и Джиной Карано.

Турнир пройдёт в ночь с 16 на 17 мая мск на арене Intuit Dome в Инглвуде (Калифорния) и будет транслироваться по всему миру на Netflix.

Пятираундовый бой Нганну с Линсом в тяжёлом весе состоится по унифицированным правилам ММА в четырёхунциевых перчатках. Для 39-летнего камерунца это будет первое выступление в ММА с октября 2024 года, когда он нокаутировал Ренана Феррейру и выиграл титул PFL Super Fights.