Стали известны сроки восстановления Виктории Дудаковой

Стали известны сроки восстановления Виктории Дудаковой
Бывшая победительница Гран-при Open FC и экс-боец UFC Виктория Дудакова перенесла операцию по лечению грыжи двух шейных дисков, полученных во время спарринга. Ожидается, что восстановление займёт около двух месяцев. Об этом сообщает Телеграм-канал «Вестник ММА».

Ранее россиянка подписала контракт с лигой Professional Fighters League (PFL) на один бой. Дебютный поединок должен был состояться 20 марта на турнире PFL в Мадриде против австралийки Джасинты Остин.

В профессиональной карьере в смешанных единоборствах Дудакова одержала девять побед и потерпела два поражения. В UFC россиянка провела четыре боя. После двух поражений подряд и конфликтной ситуации с тренером была уволена из американского промоушена.

