Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик раскрыл, против каких трёх боксёров хочет подраться перед завершением карьеры в боксе.

«Слушайте, Рико [Верхувен] — это первый бой. Второй — победитель боя Уордли — Дюбуа. А третий — мой друг, жадный пузан Тайсон Фьюри», – приводит слова Усика журнал The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.