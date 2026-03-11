Скидки
«Это просто безумие». Аспиналл поддержал Джона Джонса в конфликте с UFC

«Это просто безумие». Аспиналл поддержал Джона Джонса в конфликте с UFC
Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл выступил в поддержку бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Джона Джонса, который оказался в центре конфликта с руководством промоушена из-за непопадания на турнир в Белом доме.

«Моя реакция на это, вероятно, покажется многим безумной, но почему UFC не оказывает Джону должного уважения в финансовом плане? Для меня это просто безумие. Если кто и должен получать большие деньги в этом спорте, так это Джон Джонс за то, что он сделал. И я говорю это после всей истории, которая у меня была с Джоном Джонсом. Ему предлагали $ 30 млн за бой со мной, так почему же они не предложили ему столько же снова? Мы говорим о Коноре Макгрегоре и Джоне Джонсе — это те парни, которые приносили доход более 10 лет. На мой взгляд, им должны платить то, что они заслуживают», — приводит слова Аспиналла портал MMA Mania.

UFC может потерять Аспиналла? Война Уайта с промоутером вышла за пределы бокса
UFC может потерять Аспиналла? Война Уайта с промоутером вышла за пределы бокса
