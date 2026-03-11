Скидки
Джейк Пол предложил Джону Джонсу подписать контракт с MVP после конфликта с Уайтом

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол предложил 38-летнему бывшему двойному чемпиону UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе соотечественнику Джону Джонсу подписать контракт со своим промоушеном MVP после того, как Костлявый потребовал у руководства UFC расторгнуть контракт с ним.

«Джон, ты всегда можешь перейти к нам в MVP. Мы заплатим тебе столько, сколько ты действительно заслуживаешь», – приводит слова Пола аккаунт Netflix Sports в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Джонс — Уайту: если я «закончен», освободите меня от контракта сегодня же
