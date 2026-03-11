Фрэнсис Нганну заявил о желании надрать задницу блогеру Полу, Джейк отреагировал

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну выразил желание провести бой с 29-летним популярным американским блогером и боксёром Джейком Полом на пресс-конференции перед турниром MVP, где также присутствовал последний. Пол согласился принять этот вызов.

Нганну. Нет, меня не интересует бой с Джейком Полом. Меня интересует… Надрать ему задницу. А не сам бой.

Пол. Я готов. Всегда был готов. Ты был одним из тех, кого я рассматривал в качестве соперника до Энтони Джошуа, и ты сбежал как утка. Уверен, ты не думал, что я продержусь дольше с Джошуа, чем ты. Так что просто знаешь, в боксе тебя изобьют. И я бы очень хотел когда-нибудь это увидеть.

Нганну. Ты просто вёл себя как маленький мальчик, ничего не понимал, проявлял некоторое неуважение, поэтому хочу надрать тебе задницу сейчас. Я правда не хотел с тобой драться, но теперь хочу тебя победить. Это разные вещи.

Пол. Давайте сделаем это.