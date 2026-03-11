Скидки
Адесанья ответил, видит ли шансы у Перейры в бою с Сирилем Ганом

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья поддержал своего экс-соперника бразильца Алекса Перейру в преддверии боя с французом Сирилем Ганом за временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), который станет соглавным событием турнира UFC в Белом доме. Поединок пройдёт 14 июня в Вашингтоне (США).

«Надеюсь, Алекс победит. Это безумие, он может стать чемпионом в трёх весовых категориях. Ган — это не шутка, этот парень хорошо двигается, он хитрый и может его нокаутировать. Но, как мне кажется, Алекс тоже может его нокаутировать», — приводит слова Адесаньи портал MMAJunkie.

