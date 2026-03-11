«Отличный, просто офигенный». Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья выразил восхищение кардом турнира UFC в Белом доме, который после анонса подвергся массовой критике со стороны бойцов и большой части фанатов.

«Отличный кард, просто офигенный. Набор бойцов, как и должно быть. Им пришлось довольствоваться тем, что есть», — приводит слова Адесаньи портал MMAJunkie.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости страны. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.