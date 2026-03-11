Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Отличный, просто офигенный». Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме

«Отличный, просто офигенный». Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья выразил восхищение кардом турнира UFC в Белом доме, который после анонса подвергся массовой критике со стороны бойцов и большой части фанатов.

«Отличный кард, просто офигенный. Набор бойцов, как и должно быть. Им пришлось довольствоваться тем, что есть», — приводит слова Адесаньи портал MMAJunkie.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости страны. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.

Материалы по теме
Деньги, кард и президент. Детальный гайд по турниру UFC в Белом доме
Деньги, кард и президент. Детальный гайд по турниру UFC в Белом доме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android