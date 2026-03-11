Нганну: наследие в бойцовском мире — это чушь, которой промоутеры обманывают людей

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну критично высказался насчёт вопроса наследия в бойцовском мире.

«Позвольте мне рассказать, в чём заключается моё наследие. Моё наследие сейчас — это мои дети, моя семья, моя возможность получать медицинскую помощь, быть в безопасности, иметь возможность обеспечивать себя едой и жильём. Это лучшее наследие. Вы можете иметь наследие Мухаммеда Али или что угодно другое, но у ваш ребёнок будет голоден — оно вам ничем не поможет.

Вы не сможете купить что-то в магазине или оплатить обучение, используя наследство. Вы должны понимать, что это полная чушь, которой промоутеры обманывают бойцов, все они сражаются ради наследия. Молодец. Сохрани своё наследие и дай мне мои деньги — то, что я заслуживаю», — приводит слова Нганну портал MMAJunkie.