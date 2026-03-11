Скидки
«Посиди в сторонке. Я следующий претендент». Иан Гарри оставил послание Майклу Моралесу

Второй номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иан Гарри оставил послание 26-летнему непобеждённому бойцу UFC, занимающему третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорцу Майклу Моралесу.

«Моралес, посиди в сторонке. Ты ещё недостаточно сделал. Я уже победил Пратеса и с удовольствием сделаю это снова – в Бразилии. Шавкат, восстанавливайся – я хочу этот реванш. Усман даже близко не стоит. С моего дебюта в UFC на «Мэдисон Сквер Гарден», где Усман победил сдавшего 31-летнего Колби Ковингтона, у меня 10 побед в лиге, тогда как у Усмана всего одна. Любой, кто сейчас называет его имя, живёт на другой планете. Я следующий. Наслаждайтесь шоу!» – написал Гарри на своей странице в социальной сети.

Комментарии
