Джейк Пол: UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять его место. Эта лига оказалась в тупике

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол раскритиковал UFC, отметив, что промоушен исчерпал себя и больше не устраивает громкие поединке из-за нежелания тратить финансы на их организацию.

«Сейчас ММА находится в странном положении. Это Дикий Запад, и я считаю, что у нас есть огромная возможность изменить всю эту сферу и поставить бойцов на первое место, обеспечить им достойную оплату и предоставить платформу, поскольку считаю, что UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять его место.

Думаю, UFC сложно создавать звёзд и организовывать бои, которые они хотят, учитывая их ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому они оказались в тупике. По этой причине мы видим бои, которые не вызывают особого энтузиазма, а такие звёзды спорта, как Джон Джонс и Конор Макгрегор, не выступают регулярно. А ведь именно это делало их такими великими в начале их карьеры: масштабные, потрясающие бои на постоянной основе. А теперь они просто не хотят тратить деньги», — приводит слова Пола портал MMA Mania.