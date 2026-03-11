Бадаев: перепалка Топурии и Махачева говорит о том, что их бой планировался

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал публичную перепалку между россиянином Исламом Махачевым и испанцем Илией Топурией на фоне объявления карда на турнире UFC в Белом доме.

«Что касается публичной перепалки Топурии и Махачева, они лишь говорят, что их бой планировали делать. А отрицание Даны Уайта, его лавирование вокруг этой темы лишь подтверждают, что Дана Уайт заявляет только то, что интересно только для него и лиги. Да ладно. А эта перепалка ещё больше привлекает внимание к их будущему поединку, который, безусловно, должен состояться. Это хороший бой, который мы все ждем. В силу разных причин не удалось провести его сейчас, но потом, думаю, этот бой произойдёт. Сейчас пройдёт турнир в Белом доме, а Ислам ещё подерется с кем-то другим, а потом уже будет противостояние с Топурией. Это большой поединок, который раскачивается и максимально прокачивается. Рано или поздно этот бой должен произойти. Интересно за этим наблюдать. Интересно наблюдать и за этими высказываниями. Это идёт в копилку их будущему противостоянию», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.