Хоакин Бакли предложил радикально изменить проведение поединков за титул BMF

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли выступил с предложением радикально изменить проведение поединков за титул BMF, отменив лимит весовых категорий.

«Титул BMF следует сохранить. Но единственное условие для титула BMF — за него должны драться в абсолютной весовой категории. Любой желающий может заявиться и сразиться за него. Вы можете быть тяжеловесом или бойцом из наилегчайшего веса, это не имеет значения. Главное — доказать, что ты самый крутой ублюдок в мире», — написал Бакли на своей странице в социальной сети.

