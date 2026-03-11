Скидки
«Стало жаль Джона». Кормье — о решении UFC не включать Джонса в кард турнира в Белом доме

Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье рассказал, что ему стало жаль экс-обладателя титулов UFC в двух весовых категориях соотечественника Джона Джонса, после того, как руководство UFC отказало ему в участии в турнире в Белом доме.

«Мне стало жаль Джона, поскольку казалось, что он очень хочет драться на турнире. Джон выглядел подавленным. Думаю, для него это был своего рода момент прозрения», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости страны. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.

