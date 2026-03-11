Ренье де Риддер сообщил о переходе в полутяжёлый вес после двух поражений подряд

Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер сообщил о переходе в категорию до 93 кг после двух поражений подряд в среднем весе.

«Я немного не дотянул. Думаю, [решение судей] могло быть в любую сторону, но рад, что смог пройти три сложных раунда. Полагаю, мне есть что показать. Теперь я поднимаюсь в полутяжёлый вес, ребята», — приводит слова де Риддера портал MMA Mania.

Ренье перешёл в UFC в 2024 году. Его рекорд в сильнейшей организации в мире на данный момент составляет четыре победы и два поражения. Занимает восьмое место в официальном рейтинге UFC.