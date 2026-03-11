Скидки
Джейк Пол сообщил, когда планирует провести следующий бой

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол сообщил, когда планирует провести следующий бой.

«Недавно мне сделали вторую операцию, и врачи сказали, чтобы вообще начать спарринги и посмотреть, как заживает кость, потребуется от четырёх до шести месяцев. Так что, возможно, это произойдёт в конце этого года или в начале следующего», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.

В профессиональном рекорде в боксе американского атлета 12 побед и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.

Ранее Джейк Пол предложил Джону Джонсу подписать контракт с MVP после конфликта с Уайтом.

