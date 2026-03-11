Скидки
Непобеждённый боец UFC ответил Гарри, который назвал себя следующим соперником Махачева

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес ответил второму номеру рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцу Иану Гарри, который назвал себя следующим соперником чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Прости, Иан… Дана знает, кто на самом деле заслуживает этот титульник», — подписал Моралес сгенерированное нейросетью фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Моралеса

Майкл дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2017 году. В его рекорде 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, Майкл победил нокаутом американца Шона Брэди в первом раунде.

