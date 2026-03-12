Скидки
Майк Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, за боями которых ему нравится смотреть

Майк Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, за боями которых ему нравится смотреть
59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, за боями которых ему нравится смотреть.

«Мне нравятся Шакур Стивенсон, Кейшон Дэвис, Наоя Иноуэ и Джермалл Чарло. И я не могу забыть о мексиканском монстре Дэвиде Бенавидесе», — приводит слова Тайсона журнал The Ring.

В профессиональном рекорде Майка 50 побед, семь поражений, а два боя были признаны несостоявшимися. Железный является самым молодым абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, а также двукратным победителем юношеских Олимпийских игр.

