Тайсон: Усику нужно было бы убить меня, чтобы победить. С удовольствием подрался бы с ним

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон сравнил непобеждённого 39-летнего украинца Александра Усика с боксёрами своей эпохи.

«Я бы с удовольствием подрался с Усиком. Холифилд устроил бы ему отличный бой. Это другая эпоха. Чтобы побеждать нас, нужно убивать. Трудно взять верх над этими парнями, не получив ни царапины на лице. Мы разные бойцы. Мы были более активны, чем нынешнее поколение. В моё время защищали титулы четыре раза в год. Сейчас эти парни защищают свои титулы раз в два года. Усик довольно активен для современного тяжеловеса. Мы были боевыми конями, сражавшимися до конца», — приводит слова Тайсона журнал The Ring.