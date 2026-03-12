Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отказался признавать себя лучшим боксёром в мире в данный момент, назвав таковым чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе американца Шакура Стивенсона.

«Послушайте, я очень люблю людей, которые поддерживают меня, но не могу сказать, что являюсь им. Теперь [после ухода Теренса Кроуфорда на пенсию], может быть, это Шакур», — сказал Усик в эфире шоу Inside The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.