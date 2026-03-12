Шара Буллет и Эдсон Барбоза отборолись вничью на турнире Hype Brazil
В ночь с 11 на 12 марта мск на проходящем в Рио-де-Жанейро (Бразилия) турнире по грэпплингу Hype Brazil завершился поединок между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым (Шарой Буллетом) и бразильцем Эдсоном Барбозой. Схватка закончилась вничью.
Поединок проходил в формате из шести минут по правилам Submisson Only. За это время ни у Магомедова, ни у Барбозы не получилось поймать соперника на болевой или удушающий приём. Для выявления победителя спортсменам была предложена дополнительная минута, от которой отказался бразильский боец.
Видео: Шара Буллет показал, как готовится к возвращению в октагон
