Шара Буллет и Эдсон Барбоза отборолись вничью на турнире Hype Brazil

В ночь с 11 на 12 марта мск на проходящем в Рио-де-Жанейро (Бразилия) турнире по грэпплингу Hype Brazil завершился поединок между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым (Шарой Буллетом) и бразильцем Эдсоном Барбозой. Схватка закончилась вничью.

Поединок проходил в формате из шести минут по правилам Submisson Only. За это время ни у Магомедова, ни у Барбозы не получилось поймать соперника на болевой или удушающий приём. Для выявления победителя спортсменам была предложена дополнительная минута, от которой отказался бразильский боец.

Видео: Шара Буллет показал, как готовится к возвращению в октагон

