Арман Царукян победил Мухаммада Мокаева удушающим приёмом на турнире Hype Brazil

В ночь с 11 на 12 марта мск на проходившем в Рио-де-Жанейро (Бразилия) турнире по грэпплингу Hype Brazil завершился главный поединок вечера, в котором встретились российские бойцы Арман Царукян и Мухаммад Мокаев. Схватка закончилась победой Царукяна удушающим приёмом.

Поединок проходил в формате из 10 минут по правилам Submisson Only. За три минуты до завершения максимального времени схватки Арману Царукяну удалось поймать соперника на приём.

Ранее на этом же турнире завершилась вничью грэпплинг-схватка между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым (Шарой Буллетом) и бразильцем Эдсоном Барбозой.

