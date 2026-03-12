Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Алджамейн Стерлинг выступит на турнире UFC в апреле, есть соперник

Инсайдер: Алджамейн Стерлинг выступит на турнире UFC в апреле, есть соперник
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг выступит на турнире UFC Fight Night 274, который состоится 26 апреля в Лас-Вегасе (США), сообщает журналист Лео Гимараеш.

Соперником Стерлинга станет соотечественник Юссеф Залал. Поединок пройдёт в лимите полулёгкого веса (до 65 кг).

Алджамейну Стерлингу 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2014 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и пять поражений.

Юссефу Залалу 29 лет. Американец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед, три поражения и одна ничья.

Материалы по теме
Стерлинг заявил, что намерен стать запасным для боя Евлоев — Мёрфи

Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг провели дружеский спарринг

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android